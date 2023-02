PREVISIONI PER L'ABRUZZO DI LUNEDI 13 FEBBRAIO, DA DOMANI TEMPO STABILE

Carissimi amici buona domenica e ben ritrovati con la rubrica delle previsioni del tempo sulla nostra regione.

Va consolidandosi il campo di alta pressione sulla nostra penisola a garanzia di tempo stabile e soleggiato e via via anche più mite in particolar modo durante le ore centrali del giorno.

La giornata di lunedì sull' Abruzzo trascorrerà all'insegna del tempo stabile e soleggiato dappertutto con aumento delle temperature nei valori massimi.

Il campo termico come detto è previsto in generale aumento sia nei valori minimi che in quelle massime, i valori minimi saranno compresi fra i 4/5°C del medio Adriatico ed i -4/0 del resto del territorio regionale, valori negativi in doppia cifra sugli altopiani e nelle conche meno esposte, i termometri del giorno si attesteranno fra i 10°C delle aree litoranee ed i 4/8°C delle restanti aree regionali, la ventilazione risulterà debole orientale.

Vi do appuntamento a domani con le previsioni per martedì.



A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO