CONVEGNO IRAN 2023/ DOPO LE POLEMICHE L'ASSESSORE DI PADOVA NON SI PRESENTA PER PROBLEMI DI SALUTE

Si è svolto presso l'Hotel Abruzzi di Teramo, il convegno "Iran 2023: la Rivoluzione permanente di Ruhollah Khomeyni", in occasione del 44esimo anniversario della Rivoluzione Iraniana sciita che liberò il popolo persiano dalla dittatura dello Scià di Persia, diventata di fatto un protettorato anglo - americano. Quel giorno del 1979, l'imperialismo statunitense subì una delle più brucianti sconfitte degli ultimi cinquant'anni.

Ospiti del convegno moderato dal giornalista Cristiano Vignali sono stati: l'Iman di Teramo Mustapha Baztami che ha portato i saluti della comunità islamica teramana, e gli esponenti della comunità sciita italiana con Shaykh Abbas Di Palma (Presidente della Associazione Imam Mahdi) che ha esaminato la tematica dal punto di vista religioso e Hosseyn Morelli (Associazione Imam Mahdi) che, invece, ha sviluppato la questione dal punto di vista geopolitico e politico - internazionale. Assente giustificata per problemi di salute l'Assessore al Bilancio del Comune di Teramo, Stefania Di Padova, invitata per introdurre il convegno e ribadire il legame esistente fra Teramo, la geopolitica e la politica internazionale, in quanto sede abruzzese della Facoltà di Scienze Politiche.

Il convegno ha cercato di fare conoscere i reali principi che sono alla base della rivoluzione iraniana che da oltre quarant'anni ha segnato in modo determinante gli assetti della geopolitica mondiale, la storia del Medioriente e del mondo islamico in particolare.

A tal proposito, ha commentato Cristiano Vignali, moderatore del convegno: "Le diverse culture hanno spesso il vizio di interpretare con gli occhi propri, ossia con la propria visione del mondo le culture differenti e questo è metodologicamente un modo di analisi sbagliato. Il nostro convegno di Teramo dell'11 febbraio 2023, sulla Rivoluzione Iraniana, aperto al confronto e al dialogo, ha cercato di fare chiarezza sulla situazione iraniana e dare una informazione corretta".