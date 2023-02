FOTO-VIDEO/INAUGURATO IL NUOVO SALONE DI PAOLA DI ODOARDO, CON UNA MADRINA D'ECCEZIONE

Il tocco morbido ed elegante di un sax ha accompagnato, oggi pomeriggio, l’inaugurazione del secondo salone di parrucchieria di Paola Di Odoardo, in via Savini, in quelli che erano i locali di una delle firme teramane, la “mitica” parrucchiera Elvira Di Giuseppe, che ha voluto far da madrina all’apertura di questo nuovo salone. Già titolare dell’avviatissimo salone in via del Castello, Paola Di Odoardo, giunta al suo 25esimo anno di attività, ha voluto puntare su questa nuova sfida imprenditoriale, grazie anche alla collaborazione di uno staff affiatato e professionale. È la prima volta che, a Teramo, una parrucchieria “raddoppia” e io fatto che avvenga in un momento storico come questo, con l’economia in difficoltà, è anche un grande segno di speranza. Tra i tanti che hanno voluto partecipare all’inaugurazione, sono stati notati anche il Sindaco Gianguido D’Alberto e l’ex assessore Maurizio Verna.

QUI UN MOMENTO DELL'INAUGURAZIONE