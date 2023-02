APRE IN PIAZZA MARTIRI UN LOCALE MULTIFOOD

Una pizzeria. Una piadineria. Una paninetia. Una friggitoria. Un messicano. Ma anche kebab e cucina locale. Quello che aprirà in piazza Martiri della Libertà, nei locali che furono di Fotolaser, sarà un locale “multifood”, una porta aperta su ogni possibile sapore, con un occhio particolare per il mangiare “giovane”. Si tratta della versione “open” di una formula che in città sta avendo grandissimo successo, quella aperta in via Sant’Antonio 5, ma riservata solo alla preparazione di cibo da consegnare a domicilio. È lì che, con una grande organizzazione, hanno trovato posto una serie di insegne, quali Tex mex & chicken, just fried & potatoes, cucina di casa mia, le romagnole, berry’s burger, Ankara kebab, insomma una specie di viaggio del Mondo nel sapore. Il locale dovrebbe aprire tra qualche settimana.