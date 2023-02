FOTO/ INIZIATA OGGI A VICENZA LA FIERA DEL TURISMO RELIGIOSO: IN PRIMO PIANO C'E' IL COMUNE DI CAMPLI CON UN PROPRIO STAND

E’ iniziata oggi a Vicenza la fiera del turismo religioso Koine’ ( International exhibition for the religious world). Tre giorni di scambi interculturali dove il comune di Campli ha scelto di essere presente con il suo stand personalizzato.

Attrattive principali sono i luoghi di culto del centro storico e del comune tutto.

L’occasione di promuovere il santuario della Scala Santa, privilegio pontificio ottenuto dal Canonico camplese Giampalma Palma, priore della confraternita delle Sacre Stimmate di San Francesco e concesso da Papà Clemente XIV (Bolla 21 Gennaio 1772) è l’anniversario della sua istituzione, ben 250 anni fa.

Queste le dichiarazioni della consigliera Melissa Galli:

“ E’ un onore rappresentare le bellezze di Campli nelle fiere internazionali come quelle di Milano e Vicenza. Campli con il suo ufficio turistico aperto tutto l’anno è pronta ad accogliere pellegrini e visitatori che vorranno trascorrere una vacanza a tutto tondo.

La partecipazione è stata Fortemente voluta anche dal Sindaco Federico Agostinelli e dal Consigliere delegato ai luoghi di culto e rapporti con le parrocchie Agostino Rapini che dichiara:

“È la prima volta che Campli porta in mostra i Santuari e le chiese più Importanti del territorio come volano di nuove proposte attrattive.

Il lavoro di promozione verrà proiettato nel futuro con offerte che parlano non solo di turismo religioso e culturale ma soprattutto dal grande corollario di percorsi naturalistici attorno alle localita' più alte del comune di Campli.

Queste le dichiarazioni del Consigliere Pietro Adriani delegato alla tutela e Valorizzazione dell’ambiente Montano.

“Stiamo sviluppando nuovi itinerari che portano a riscoprire Eremi e luoghi per troppo tempo dimenticati. E proprio su trekking cammini ed Eremi che questa amministrazione punta il proprio successo turistico e religioso.

In tre anni di amministrazione abbiamo riaperto vie storiche della Montagna di Campli con il suo immenso patrimonio naturalistico e paesaggistico. Le nostre montagne nel passato pullulavano di piccoli luoghi di culto e preghiera. Li stiamo riportando alla luce con ricerche storiche e topografiche, nel progetto in collaborazione con Cai Val Vibrata-Monti Gemelli e Co.Tu.Ge. dai Borghi alle Vette.

Nostro scopo è offrire a chi vuole visitare Campli più giorni da trascorrere nel nostro immenso territorio. Non a caso si sono formate guide Turistiche Ambientali ( Explora guide) per accompagnare chiunque vuole ammirare le nostre bellezze in alta quota.

Campli Vi aspetta a Vicenza dal 13 al 15 febbraio 2023 padiglione F7 stand 727.