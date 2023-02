FUGGE DOPO L'INVESTIMENTO, IN MANETTE UN TERAMANO

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ascoli Piceno, dopo una veloce ed attenta attività investigativa, hanno tratto in arresto il pirata della strada che, nella prima serata di sabato, ha investito un 53enne che camminava lungo il margine destro della strada nel Comune di Castel di Lama. Dopo l’incidente, tuttavia, il conducente, un 45enne della costa teramana già noto alle Forze di polizia, è fuggito con la stessa autovettura senza prestare soccorso all’uomo che aveva investito abbandonandolo sulla strada ma lasciando sul luogo dell’impatto anche diversi frammenti e parti meccaniche della sua auto che sono state meticolosamente repertate dai militari giunti poco dopo sul posto allertati dai tanti testimoni che avevano assistito al sinistro.

L’investito, cui venivano prestati i primi soccorsi dal personale di un’ambulanza medicalizzata prontamente intervenuta, a causa della gravità delle lesioni, veniva trasportato in prognosi riservata ma non in pericolo di vita presso l’Ospedale di Ancona grazie ad un elicottero fatto atterrare sull’elisuperfice di Colli del Tronto. Quella struttura sanitaria, per fortuna, dopo una serie di accertamenti e dopo le prime cure, scioglieva la prognosi riservata confermandone una di 30 giorni.

Le indagini, immediatamente avviate e consistite in dettagliati rilievi planimetrici, nell’escussione dei testimoni oculari e nell’analisi dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati presenti in zona, hanno consentito in un primo momento di individuare l’autovettura lasciata parcheggiata in una piazza di Ascoli Piceno e, successivamente, di individuare chi era alla sua guida al momento del sinistro. L’uomo, quindi, è stato arrestato per lesioni aggravate e fuga dal luogo del sinistro con omissione di soccorso e, nelle prossime ore, potrà dare le sue spiegazioni all’Autorità Giudiziaria ascolana.