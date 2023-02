FOTO/ LADRI INDISTURBATI PORTANO VIA DALLA CASSAFORTE 10 MILA EURO DA UN SUPERMERCATO

Una banda ha messo a segno un colpo al supermercato Despar di Giulianova. Il bottino è di oltre 10mila euro. E' successo nel cuore della scorsa notte quando i ladri sono entrati nel locale eludendo tutti i sistemi di sicurezza e poi sono entrati nel locale dopo aver creato un'apertura con un martello pneumatico da una parete.

Una volta dentro hanno aperto la cassaforte dove vi erano 10mila euro in contanti. Sono andati via perforando un'altra parete. Nessuno si è accorto di nulla e le forze dell'ordine navigano come spesso accade, nel buio più profondo.

Un altro furto è stato messo a segno ai danni di un bar di Mosciano Sant'Angelo, Caffè L'Alba II, nella notte di venerdì. Qui hanno portavo via soldi dell'incasso. Il sistema di allarme era disinserito. Indagano i carabinieri.

In entrambi i casi i militari hanno omesso di fornire la notizia alla stampa.