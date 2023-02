FOTO-VIDEO/ APERTO DA OGGI UN NUOVO RISTORANTE DI SUSHI A TERAMO

Un nuovo ristorante di sushi a Teramo, il secondo per il titolare di Doyo, il conosciuto locale vicino al Corso. Nasce così, Sushiso Restaurant a Porta Madonna, nei locali fino a qualche mese fa occupati dal Ristoservice "La Piazza", ora trasferitosi in via Savini. Un nuovo punto di riferimento per la ristorazione etnica, dunque, e per gli amanti del sushi. Novità nell'arredamento e nell'illuminazione grazie alla progettazione, realizzazione e arredi di Mdc group di Pescara che fornisce al locale un tocco accogliente. Sushiso Restaurant ha aperto oggi al pubblico.

