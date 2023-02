PONTE GIREVOLE SUL CALVANO A BREVE PARTONO I LAVORI

Dopo anni di attesa, la giunta Verrocchio da l’ok alla sistemazione e messa a norma del ponte girevole sul Calvano. Negli scorsi giorni, infatti, il settore lavori pubblici ha approvato 150.000 euro di opere a favore l’impianto sito sulla foce del torrente Calvano. Sarà infatti rimesso a norma l’impianto elettrico di illuminazione, ridotto molto male, si effettuerà la necessaria manutenzione dell’impianto idraulico, dei cilindri oleodinamici e quello di sollevamento dell’impianto. Non mancherà poi la completa sistemazione e verniciatura del ponte e delle ringhiere logorate. Insomma, l’area adiacente al campo Druda vuole tornare a splendere per la prossima estate con il ponte rinnovato, l’area della marina più ordinata e pulita grazie alle casette in legno e con l’oramai sempre più sicura riapertura del Beach Paradise. La struttura del ponte girevole, oltre ad essere indispensabile per la sicurezza dei cittadini, rappresenta una risorsa strategica per Pineto, infatti collega due importanti parti della città, Villa Ardente e Zona Centro (si ricorda che nel ponte carrabile di Via D’Annunzio si procederà a breve al rifacimento manto e marciapiedi). Il ponte girevole è stato inaugurato nell’estate del 2007: un ponte, lungo circa 25 metri, è destinato prevalentemente alla circolazione di bici e pedoni ma, all’occorrenza, diventa anche carrabile. La struttura è costituita in acciaio e legno ed è dotata di un meccanismo di rotazione a ralle che si aziona in caso di necessità, ossia - in caso di piena del torrente - il ponte ruota automaticamente mediante sistemi elettronici e si posiziona longitudinalmente rispetto al corso del torrente per un migliore e più sicuro deflusso delle acque. Le ultime manutenzioni vennero effettuate nel maggio del 2018 con la totale sostituzione dell’impalcato in legno. La salsedine ha però reso necessario un nuovo intervento essendo la struttura in molte parti ammalorata.

Mauro Di Concetto