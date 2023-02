FOTO/ ESCE DI CASA E TROVA UN CINGHIALE MORTO

Esce di casa e trova un cinghiale morto fuori la sua abitazione vicino alla Ferrovia. M.S. non credeva ai suoi occhi quando ha aperto il portone di casa e ha trova un cinghiale morto, a quanto pare alcuni piccoli avrebbero sfondato la rete e sono riusciti ad entrare in giardino per poi scappare.

Sul posto la ASL e Polizia Locale pr le indagini di rito. L'episodio si è registrato a Cologna Spiaggia.