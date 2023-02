EX OPERAIO VINCE (7 MENSILITA') CONTRO LA RUZZO RETI MA IL GIUDICE DEL LAVORO BACCHETTA DURAMENTE I SINDACATI: "L'ACCORDO NEGOZIALE PER PROROGARE I CONTRATTI INTERINALI VIOLA LE NORMATIVE"

Il giudice del lavoro di Teramo condanna la Ruzzo Reti e riconosce sette mensilità a titolo di risarcimento per un ex operaio interinale dell'azienda acquedottistica rea, stando alla sentenza della dottoressa Daniela Matalucci, di aver reiterato il suo contratto di lavoro ben oltre il limite dei due anni così come imposto dalla normativa nazionale. La Cgil Teramo esulta per il risultato (stamane spiegerà i motivi in conferenza stampa). Ma quel rinnovo di contratto, arrivato proroga su proroga, di fatto si può considerare avallato anche dai sindacati. E il giudice lo evidenzia benissimo a metà della sentenza di primo grado, quando richiama quell'accordo di secondo livello in deroga (datato 2019) sottoscritto tra Ruzzo Reti e sigle sindacali, tra cui la stessa Cgil. Nella sentenza il giudice Matalucci rileva come quell'accordo negoziale sia “illegittimo” in quanto “le parti sociali hanno inteso derogare completamente alla normativa nazionale escludendo qualsiasi limite o vincolo temporale di utilizzo dei contratti di somministrazione”. E, prosegue il giudice, “senza, peraltro, alcuna controprestazione in termini di stabilizzazione occupazionale, a favore dei lavoratori e quindi introducendo una regolamentazione ad interesse univoco”. Tradotto, fino al 2020, in base a questo accordo negoziale, “la Ruzzo poteva stipulare e fare ricorso al personale di somministrazione, senza alcun limite temporale di durata massima e senza necessità di causale in caso di superamento della soglia di 12 mesi di utilizzazione”. Quindi, in sintesi, la sentenza stabilisce che: la deroga non poteva essere fatta e che quei contratti interinali reiterati (anche sulla scorta di quell'accordo negoziale) per attività ordinaria hanno abbondantemente superato il criterio della temporaneità. Il giudice condanna la Ruzzo a pagare all'ex operaio sette mensilità ma non salva la parte sindacale, relativamente appunto ai requisiti di quell'accordo. La Ruzzo ha 120 addetti interinali su 200 dipendenti, sotto l'era Cognitti sono andati in pensione 30 dipendenti e la società può assumere, per la natura dell'ente, solo ed esclusivamente tramite quei concorsi pubblici per i quali si attende il fiat da parte dell'Ersi, per altro per “tempi determinati”. Stante la situazione e stante questa sentenza, la prospettiva reale dovrebbe essere il “licenziamento” degli interinali della Ruzzo ogni due anni, portando a naturale scadenza i rispettivi contratti. Cosa dicono i sindacati?