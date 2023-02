TORTORETO ALLA BIT, RIPANI: «STIAMO COSTRUENDO IL TURISMO DEL FUTURO»



I successi, si consolidano. Con l'impegno e la voglia di crescere. Lo sa bene l'assessore al Turismo di Tortoreto, nonché vicesindaco, Giorgio Ripani, che dopo aver celebrato le glorie di un'estate da record, quella del 2022, sta costruendo un nuovo successo. Tortoreto infatti ha preso parte alla BIT, con la presenza della DMC Hadriatica, che si sta occupando di redigere il piano strategico del turismo.

«Il nuovo padiglione della Regione Abruzzo - ha sottolineato Ripani - indubbiamente uno dei più belli, per il quale voglio sinceramente complimentarmi con l’assessore regionale Daniele D’Amario e tutto il suo dipartimento: una cornice magnifica che deve inorgoglire tutti gli operatori abruzzesi e che, non a caso, ha attirato anche l’attenzione dei media. Una giornata estremamente produttiva in cui, in qualità di Assessore competente ma anche di delegato al Turismo del Coordinamento ANCI Giovani Abruzzo, ho potuto relazionarmi con molti stakeholders e, così, confrontarmi sugli ultimi dettagli della programmazione dell’estate 2023».