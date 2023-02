PIU' GARE, PIU' ATLETI, PIU' GIORNI PER L'ULTRA TRAIL DEL GRAN SASSO...CHE PARTIRA' DAI PRATI DI TIVO

Tre giorni anzichè due, 14-15 e 16 luglio. Più borghi (ben 11) e Comuni coinvolti dal passaggio degli atleti e una nuova location per la partenza. L'Ultra Trail del Gran Sasso, la bellissima e suggestiva gara di trail running individuale in regime di semi-autosufficienza con percorso in ambiente alpino, è pronto a tornare a...correre sul Gigante che dorme. E' partita una vera e propria corsa, giorno dopo giorno, alle iscrizioni da ogni parte d'Italia che già oggi ha raggiunto quota 250. Facile ipotizzare che la soglia dei 500 partecipanti dell'edizione 2022, quest'anno venga superata. Tra le novità, anche in virtù delle iscrizioni, c'è la location di partenza: non si partirà dal centro storico di Pietracamela ma ci si ritroverà tutti sul piazzale dei Prati di Tivo. Altra novità, una quarta gara da ben 108,8 km. E tra i Comuni interessati, spunta anche Fano Adriano.