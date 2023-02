IL SICET SCRIVE ALLA REGIONE: «CAMBIARE IL LIMITE DI REDDITO ISEE PER LA CASA POPOLARE»

La Legge Regionale n. 96 del 1996 concernente “Disciplina delle funzioni amministrative regionali in materia di edilizia residenziale pubblica” e compito della Regione fissare i limiti di reddito per l'accesso alla casa popolare, nonché per la permanenza. Attualmente il valore dell'Isee non deve essere superiore ad euro 15.853,63 annuo. Considerato che sono trascorsi ormai dodici anni dalla delibera della Giunta, a tutt'oggi ancora non viene deliberato nessun adeguamento e tale limite. Il sottoscritto Antonio Di Berardo, disapprova totalmente tale dimenticanza da parte delle precedenti Giunte ed invita il Governo regionale attuale ad intervenire con estrema urgenza. Infatti, con una missiva in tal senso, il Sicet, - Cisl a nome del sottoscritto, ha chiesto la fissazione del nuovo limite di reddito al fine di evitare problemi a quelle famiglie o persone che concorrono ai vari bandi di assegnazione alloggi a causa del limite non rivalutato. È noto allo scrivente che tale inadempienza ha già prodotto anomalie, creando, di fatto, negazione di un diritto a cittadini che, sulla base del dettato della legge, potrebbero avere i requisiti per l'accesso agli alloggi Erp. Il Sicet chiede, con tale lettera inviata, alla Giunta regionale di fare chiarezza anche su un altro tema scottante. Infatti, all’articolo 17 bis della Legge regionale 31 ottobre del 2019 n. 34, si evidenzia che: “le condizioni economiche del nucleo familiare misurata in base a1l'indicatore Isee, non deve superare la soglia di euro 15.853,63”. Invece, la Giunta regionale ha disciplinato i limiti ISE/ISEE e reddito. Questa locuzione utilizzata sta ingenerando una confusione con gli Enti preposti alla gestione dell'edilizia pubblica, perché queste tre tipologie, producono diverse situazioni interpretative. Si creano, quindi, grossi problemi di gestione in quanto non si capisce quale di esse sia la prevalente, ai fini della valutazione dei concorrenti in graduatoria ai vari bandi di assegnazione. Le diverse locuzioni, infatti generano valori diversi e, quindi, qualsiasi soluzione adottata pesa sui richiedenti i quali, in un modo o nell'altro, vengono di fatto esclusi dalla possibilità di avere i requisiti per l'assegnazione di un alloggio popolare.

Antonio Di Berardo _ SICET