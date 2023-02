CGIL:"LA POLITICA LA SMETTA DI USARE LA RUZZO RETI COME UNA RISERVA DI CACCIA"

"La Politica la deve finire di pensare che la Ruzzo Reti sia una riserva di caccia a seconda della geografia politica di potere del momento. La Ruzzo deve fare le selezioni pubbliche e deve ridurre il costante ricorso ai lavoratori interinali. La situazione odierna è disastrosa". Il segretario provinciale della Filctem CGIL, Giampiero Dozzi, commenta così la sentenza del Giudice del lavoro con cui la Ruzzo Reti è stata condannata a risarcire con sette mensilità un ex operaio interinale il cui contratto era stato prorogato per cinque anni, di anno in anno. "Questo conferma quanto sia spinto il ricorso al lavoro interinale, bisogna mettere un punto. Abbiamo chiesto più volte un'audizione all'Assemblea dei soci ma senza alcun riscontro. Così come abbiamo annunciato la convocazione dello stato di agitazione in Prefettura. La Ruzzo è chiamata, con tale sentenza, a programma finalmente un percorso di definizione dei contratti di lavoro in essere". La sentenza ,per la Cgil, segna uno spartiacque anche in vista di come si potranno e dovranno sottoscrivere eventuali accordi in deroga, come quello contestato e dichiarato nullo dalla sentenza stessa.