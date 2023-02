Per avere un servizio discreto a Teramo che noi cittadini paghiamo bisogna segnalare e noi lo facciamo. Accade stamattina in piazza S.Agostino. I complimenti giungono anche da noi di certastamp.it per l'efficientissimo servizio operato da Teramo Ambiente. Per caso mancano gli adetti o i comunicatori? Sappiamo che ve ne sono almeno un paio...su su facciamo chiarezza. Attendiamo un comunicato stampa. Uno all'anno almeno almeno per far vedere che sono in organico o in consulenza si dice?