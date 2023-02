GIOVEDI 16 FEBBRAIO AL TEATRO COMUNALE ARRIVA LA FANFARA DEI CARABINIERI

Giovedì 16 Febbraio, in occasione di un’importante iniziativa promossa dal Comando provinciale dei Carabinieri, che vedrà nel corso della mattinata due momenti di orientamento alla legalità che si svolgeranno nel piazzale interno della Caserma, il Teatro Comunale ospiterà l’esibizione della Fanfara della Legione Allievi Carabinieri di Roma.

L’esibizione della Fanfara, patrocinata e finanziata dal Comune di Teramo, avrà inizio alle 20:00, con ingresso libero.

“La Fanfara a Teramo - evidenzia il Colonnello Pasquale Saccone, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Teramo - rappresenta un’ulteriore espressione del binomio legalità e cultura. Un marchio distintivo che l’Arma dei Carabinieri è orgogliosa di esportare ovunque sul territorio nazionale e internazionale.”

La Fanfara dei Carabinieri, le cui radici risalgono al 1820, a Torino, quando per la prima volta il Corpo dei Carabinieri Reali inserì nel suo organico un nucleo di Trombettieri, è oggi un vero e proprio complesso musicale che si esibisce sia nei servizi di rappresentanza istituzionali che in un’intensa attività concertistica e discografica con un repertorio che spazia da quello celebrativo a quello lirico-sinfonico.

Attualmente è composta da 45 militari musicisti in servizio permanente, provenienti dai conservatori di musica italiani, e dall’agosto del 1997 è diretta dal Maestro Luogotenente Danilo Di Silvestro.

La serata sarà presentata da Francesca Martinelli, collaboratrice e presentatrice del “Premio Nazionale Paolo Borsellino”.