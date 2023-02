PREVISIONI PER L'ABRUZZO DI MERCOLEDI 15 FEBBRAIO, TORNA IL CLIMA MITE

Sul nostro paese continua a consolidarsi un robusto campo di alta pressione di matrice sub tropicale che garantirà tempo stabile e soleggiato ovunque e clima mite durante le ore centrali del giorno, questo tipo di tempo ci accompagnerà almeno sino al prossimo fine settimana facendoci assaporare qualche giorno di anticipo primaverile, ma non facciamoci illusioni perché l'inverno potrebbe tornare in cattedra nell'ultima decade mensile.

Sull'Abruzzo cieli prettamente sereni ovunque, locali foschie o banchi di nebbia notte tempo durante le ore più fredde del giorno.

Le temperature sono previste in lieve ed ulteriore aumento in particolar modo nei valori massimi, i termometri della notte saranno compresi fra i 4/5°C delle aree costiere ed i 0/3°C del resto del territorio regionale, i termometri diurni si attesteranno fra i 13/14°C del medio Adriatico ai 10/12°C delle restanti aree, la ventilazione risulterà debole variabile.

Nel ringraziarvi per l'attenzione vi do appuntamento a domani.



A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO