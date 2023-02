CASTEL CASTAGNA PRIMO COMUNE DEL PROGETTO POLIS DI POSTE ITALIANE

Castel Castagna primo comune del progetto Polis di Poste Italiane in provincia di Teramo. Polis è il progetto ideato da Poste Italiane che renderà facile e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione in circa 7.000 Comuni sotto i 15.000 abitanti. È un progetto finanziato con 800 milioni di euro di fondi nell’ambito del Piano Nazionale Complementare al PNRR. Gli uffici postali avranno un nuovo assetto, con maggiori servizi e saranno attivi, come sportelli digitali, 24 ore su 24. Infatti le persone potranno chiedere certificati anagrafici e di stato civile, il codice fiscale, la carta d’identità elettronica, il passaporto, certificati previdenziali e giudiziari, e molti altri servizi che si aggiungono a quelli tipici degli uffici postali. La Sindaca “ È meraviglioso che Poste Italiane abbia un’attenzione così forte e concreta per i piccoli centri, soprattutto delle aree Interne, aggiungendo servizi a quelli che già eroga. Nella provincia di Teramo Castel Castagna sarà il primo comune dove partirà il progetto Polis di Poste Italiane e per questo ringrazio vivamente. I lavori strutturali ai locali, sede dell’ufficio postale, inizieranno il 24 febbraio e termineranno il 10 marzo 2023 senza alcuna interruzione del servizio. Durante questi interventi ci sarà anche la predisposizione per la futura allocazione di un ATM. Le aree interne luoghi di grandi opportunità che passano necessariamente attraverso i servizi che riusciamo a garantire e potenziare anche mediante la transizione digitale “