A FUOCO CAMION CON IL CARICO DI FERRO SULLA BONIFICA DEL SALINELLO

Nel pomeriggio di oggi, poco prima delle 17,30, una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Nereto, con un'autopompa e un'autobotte inviata sul posto dal Comando di Teramo, è intervenuta sulla SP8 - Bonifica del Salinello, nel comune di Sant'Omero, per l'incendio di un camion adibito al trasporto di rifiuti ferrosi. L'autista del mezzo pesante di marca DAF, accortosi che dal cassone di carico stava uscendo del fumo, ha parcheggiato il camion sul bordo della carreggiata e ha tentanto di spegnere l'incendio con un estintore portatile, senza però riuscirci. I vigili del fuoco hanno utilizzato i getti degli idranti per raggiungere le parti incendiate di un macchinario da smaltire interessato dall'incendio, riuscendo a contenere le fiamme ed evitando danni alla motrice del mezzo pesante. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei Carabinieri di Bellante per regolare la viabilità sulla strada provinciale dove il transito è stato mantenuto a senso unico alternato.