LUTTO CITTADINO AD ANCARANO PER L'ADDIO AL PICCOLO MELANGELO

Lutto cittadino ad Ancarano per il piccolo Melangelo di 12 anni morto nella notte tra domenica e lunedi nel cortile della sua abitazione per un arresto cardiocircolatorio. Il bambino frequentava la scuola media e viveva nella zona centrale della cittadina. Michelangelo lo ricordano tutti come un ragazzino «educato e dolce». Ieri mattina i suo compagni sono andati regolarmente a scuola, ma le lezioni sono state sospese. Il piccolo era nato in Polonia, papà Emanuele è un artista della pittura conosciuto in tutto il centro Itala, mamma Tatiana è un'interprete di origine russa ed una insegnante di nuoto. Ha due fratelli più grandi. Domani si svolgerà l'autopsia.