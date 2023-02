LUTTO CITTADINO AD ANCARANO PER L'ADDIO AL PICCOLO MICHELANGELO

Lutto cittadino ad Ancarano per il piccolo Melangelo di 12 anni morto nella notte tra domenica e lunedi nel cortile della sua abitazione per un arresto cardiocircolatorio. Il bambino frequentava la scuola media e viveva nella zona centrale della cittadina. Michelangelo lo ricordano tutti come un ragazzino «educato e dolce». Ieri mattina i suo compagni sono andati regolarmente a scuola, ma le lezioni sono state sospese. Il piccolo era nato in Polonia, papà Emanuele è un artista della pittura conosciuto in tutto il centro Itala, mamma Tatiana è un'interprete di origine russa ed una insegnante di nuoto. Ha due fratelli più grandi. Domani si svolgerà l'autopsia.

Ancarano nel giugno del 2021 è stata segnata da un'altra tragedia per la morte di Samuele Di Clemente, deceduto a 14 anni davanti agli occhi dei familiari per un improvviso malore causato, accerterà successivamente l'autopsia, da una malformazione congenita. Il ragazzino si era sentito male davanti casa, mentre era con il fratello maggiore che fu il primo a soccorrerlo.