AUTO CONTRO MURO, MUORE CONOSCIUTISSIMO INFERMIERE

Aveva festeggiato il suo 48esimo compleanno sabato scorso, Luca Materassi, operatore del 118 dell’ospedale di Atri. È morto in un tragico incidente stradale, finendo con la sua auto contro un muro. Impossibile, per ora, capire cosa abbia provocato la sbandata della Peugeot 108, sulla strada dj Contrada Crocetta di Montefino, a pochissimi chilometri da quella contrada Floriano in cui l'uomo abitava con la famiglia: moglie e due figlI, ma lo schianto è stato terribile e per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Quando sul posto sono arrivati i suoi colleghi soccorritori e i Vigili del Fuoco, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Conosciuto e apprezzato da tutti, Luca Materassi lavorava da dieci anni al Pronto Soccorso di Atri. Infermiere per passione, aveva scelto di lavorare nella sanità proprio per poter dare il suo contributo professionale e umano a chi soffre.