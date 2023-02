MUORE A VENTI ANNI TRAVOLTA DAL TRENO MENTRE ATTRAVERSA I BINARI

Tutto è successo in un attimo. Una tragedia senza spiegazioni. Una ragazza di una ventina d’anni, senza documenti, è stata travolta e uccisa dal treno alla stazione di Alba Adriatica. Secondo la ricostruzione della Polizia Ferroviaria, la giovane avrebbe attraversato i binari proprio mentre passava a tutta velocità un treno “in transito”, ovvero non destinato alla fermata nella stazione di Alba. Un treno merci diretto al Sud. La giovane, che potrebbe essere straniera, non ha avuto scampo. Stando alle testimonianze, non si sarebbe trattato di un suicidio, ma di una tragica fatalità, però la possibilità della morte volontaria non viene del tutto esclusa dagli inquirenti. Il traffico ferroviario è stato bloccato tra Giulianova e San Benedetto per oltre un'ora. La Polizia Ferroviaria sta lavorando per ricostuire fatti e circostanze e soprattutto per identificare la giovane vittima.