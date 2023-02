SCENDE E RISALE DI CORSA DAL BUS E AGGREDISCE IL CONTROLLORE

Sembrava che tutto si fosse risolto con qualche insulto. Solo con un po’ di grida. L’uomo, un nordafricano, ha cominciato ad urlare contro l’autista, così è intervenuto il controllore, presente sul bus diretto a San Benedetto del Tronto e ha accompagnato l’uomo alla porta centrale, per farlo scendere. Sembrava finita lì, invece l’esagitato viaggiatore, appena sceso, quando l’autista ha chiuso la porta centrale, è risalito di corsa dall’entrata anteriore, si è diretto verso il controllore gli ha sferrato un pugno in pieno volto, cogliendolo di sorpresa. L’uomo, un trentanovenne di Martinsicuro, ha poi presentato denuncia contro il nordafricano, non nuovo a situazioni del genere.