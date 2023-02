CORREVA SUI BINARI PER NON PERDERE IL TRENO PER CASA, LA 40ENNE MARCHIGIANA UCCISA AD ALBA ADRIATICA

Una tragica fatalità alla stazione di Alba Adriatica e nient'altro. Si è trattato di un incidente che ha visto protagonista, purtroppo, ieri sera, alla stazione di Alba Adriatica, una donna italiana (e non straniera) di 40 anni, marchigiana, che stava attraversando di corsa i binari per poter arrivare in tempo e prendere un treno (il Pescara-Novara) che stava arrivando sul binario 2. La donna, presa dalla fretta, non ha visto il treno merci che stava passando in transito sull'altro binario e che l'ha presa in pieno, uccidendola. Inutile l'estrema frenata del macchinista, il merci non è riuscito a fermarsi. La Polizia Ferroviaria ha lavorato tutta la notte per ricostruire l'identità della donna, che non aveva documenti essendo i suoi effetti personali finiti altrove a causa dell'impatto. Solo questa mattina sono riusciti ad identificarla e stanno contattando la famiglia nelle Marche. Non è stato semplice ricostruire il tutto perchè alla stazione di Alba non vi sono neppure le telecamere, ma l'ottimo lavoro della Polizia Ferroviaria ha portato questa mattina alla risoluzione del caso. Nessun suicidio, nesssun omicidio (qualcuno aveva addirittura ipotizzata che fosse stata spinta da qualcuno) ma solo un tragico incidente: la donna correva per arrivare sul binario 2 e prendere il treno che la doveva riportare a casa.

Elisabetta Di Carlo