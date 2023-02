ROBIN HOOD: «NUOVI ERRORI NEI CALCOLI DEL COMUNE... E I CITTADINI PAGANO...»

«In questi giorni i cittadini, a seguito del cambio di società di riscossione, ricevono accertamenti per poche decine di metri di differenza, azione legittima- precisa Pasquale Di Ferdinando presidente dell’associazione Robin Hood - siamo da sempre per la legalità e affinché tutti pagano il dovuto, Il tema dunque non è questo, ma quello di una pubblica amministrazione che tramite i propri uffici o tramite accertatori esterni cristallizza posizioni tributarie che poi si dimostrano non sono più tali». L’associazione denuncia: «Se si riceve un accertamento e ci si adegua, non si comprende come mai dopo anni un ulteriore accertamento segnala un errore, costringendo il contribuente a pagare oltre il giusto dovuto anche le sanzioni. All’epoca di Chiodi i cittadini che avevano portato in comune le planimetrie ed avevano concordato con il funzionario preposto le cubatura sottoposta a tassazione si è vista contestare la metratura: Oggi dopo accertamenti degli uffici preposti o da parte di società esterne incaricate, di nuovo siamo di fronte a calcoli errati. La domanda che sorge spontanea è questa sono i cittadini che devono pagare le conseguenze di errori fatti da altri?. Chi ha sbagliato gli accertamenti e gestisce la materia rimane impunito?. La risposta è si. Nonostante lo Statuto del Contribuente sancisce il principio della buona fede, ed adeguarsi a controlli del pubblico appare lapalissiano, non viene recepito. Chiediamo alla politica ed in particolare al Sindaco D’Alberto, una correzione, ovvero la mancata applicazione delle sanzioni a chi sottoposto da accertamenti precedenti si era adeguato. Nel merito del mancato gettito tributario, derivante dagli errori di chi ha controllato in precedenza, vanno applicate le relative sanzioni. L’associazione sta valutando la presentazione di un esposto alla Corte dei Conti ed è a disposizione dei cittadini per un ricorso al Garante del Contribuente dell’Abruzzo, chiede all’ammistrazione di rendere pubblico come la società Andreani iene retribuita per la parte relativa agli accertamenti»