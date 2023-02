VECCHIO STADIO, IL COMUNE ABBATTE E TRASFORMA

Vecchio stadio comunale, il Comune ha deciso: si abbatte e si trasforma. L'abbattimento potrà riguardare la tribuna che poggia su Circonvallazione Spalato e tutta l'area potrà essere trasformata in luoghi per ospitare eventi, da un lato, e attività sportive minori, dall'altro. Obiettivo da rispettare, non superare i 2mila spettatori. Nelle prossime ore partirà una nota ufficiale con cui il Comune di Teramo chiederà formalmente alla Presidenza del Consiglio di poter rimodulare il finanziamento a valere su quel "bando per le periferie" e dirottare le risorse sul progetto di riqualificazione del vecchio stadio in centro storico. In tutto, qualora arrivasse l'ok da Roma, comporterebbe poter investire sul progetto quasi 4 milioni di euro. "Siamo consapevoli che è un progetto ambizioso, ci auspichiamo come Amministrazione di ottenere un responso favorevole in tal senso da parte della Presidenza del Consiglio, anche alla luce dell'apertura portata a casa dopo un incontro a Roma qualche tempo fa", conferma il vice sindaco Giovanni Cavallari. La base del progetto è quello ereditato dalla giunta Brucchi che prevedeva la realizzazione di uno spazio attrezzato a verde pubblico e campetti: "Noi vogliamo rivederlo, vogliamo creare uno spazio che risponda alle impellenti esigenze delle tante società sportive del territorio e che offra alla cittadinanza anche un luogo di svago, dove promuovere attività extra-sportive e legate al pubblico spettacolo", prosegue. Quel che è certo è che si abbatterà la tribuna laterale "per aprire lo sguardo sul parco fluviale", si manterrà la curva, si penserà alla sistemazione di un passaggio pedonale diretto verso il parco "visto che attualmente, su Circonvallazione Spalato non esiste e sarebbe ottimale crearne uno in sicurezza per i pedoni", aggiunge il vice sindaco. La nota è sul suo tavolo e partirà nelle prossime ore. La richiesta muove dal fatto che il Comune ha recuperato gran parte del finanziamento milionario che era previsto per l'arretramento della stazione ferroviaria e che poi si è ridotto a soli 500mila euro per la quota parte dell'ente: quelle somme potrebbero, con l'ok della Presidenza del Consiglio, essere dirottate sul vecchio stadio.