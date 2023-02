SUPERBONUS, IERVELLI (ANCE): "BENE MARSILIO MA LA REGIONE, DA SOLA, NON BASTA". OLTRE 100 I CANTIERI AL PALO NEL TERAMANO

"La Regione Abruzzo non ha una capienza tale per rispondere alle esigenze, serve il coinvolgimento delle capienze di altre realtà, penso alle Asl..." Così il presidente di ANCE Teramo, Ezio Iervelli, tra coloro che plaudono all'iniziativa della giunta regionale di acquistrare crediti fiscali delle banche per aiutare le imprese alla voce Superbonus 110%. "E' un provvedimento importante, già adottato in altre regioni d'Italia, penso al Piemonte, e che sicuramente può contribuire ad alleggerire la situazione patita dalle imprese edili" dichiara Iervelli. Un provvedimento, quello a firma della giunta Marsilio, che dovrà non solo essere approvato dal Consiglio regionale "ma ottenere il lasciapassare dal Mef" ricorda Iervelli. L'obiettivo è vedere ripartire il maggior numero di cantieri possibili tra Teramo e provincia, chiaramente. "Sono tantissimi i cantierei bloccati, le imprese hanno bisogno di liquidità e senza alcuna linea di crediti da parte delle banche, capite bene che andare avanti con un lavoro diventa impossibile. Confidiamo in un evoluzione positiva della vicenda Superbonus..." conclude Iervelli, intervenuto stamane all'incontro convocato dal Comune di Teramo con associazioni, associazioni di categoria e ordini professionali per "disegnare" le regole per il futuro Prg, dopo 22 anni.