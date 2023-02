E' MORTO DINO ILLUMINATI, CON LA SUA PASSIONE HA PORTATO IL MONTEPULCIANO IN TUTTO IL MONDO





Si è spento, a 92 anni, dopo una breve malattia, uno dei nomi storici della viticoltura abruzzese: Dino Illuminati. Una vita, la sua, dedicata al culto del Montepulciano, arrivando a produrre un vino che oggi viene esportato in tutto il Mondo e che in tutto il Mondo è conosciuto e amato. Viveva nelle Marche, vicino a quella San Benedetto che aveva scelto anche come passione calcistica, tanto che ha chiesto alla sua famiglia di poter portare con sé nella bara la sciarpa rossoblù.

«Apprendiamo con viva commozione della dipartita di Dino Illuminati, amico, esempio di lungimiranza, ispiratore e fondatore della prima Docg abruzzese, primo presidente del Consorzio Colline Teramane. I vignaioli teramani restano tutti orfani» ha dichiarato Enrico Cerulli Irelli, Presidente del Consorzio di Tutela Vini Colline Teramane Docg.

I funerali avranno luogo giovedì 16 febbraio alle ore 15.30 presso la Chiesa Cristo Re di Porto d’Ascoli.