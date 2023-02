NUOVA VARIANTE AL PRG, ORDINI PROFESSIONALI E ASSOCIAZIONI A CONFRONTO CON I DUE ESPERTI

Detto, fatto. L'assessore al Comune di Teramo, Graziano Ciapanna, ha riunito al Castello della Monica le associazioni di categoria e i portatori d'interesse per illustrare il Documento d'Inquadramento per l'attuazione dei Programmi Unitari d'Intervento ( P.U.I). Non solo. "E' un primo confronto con i due consulenti nominati dall'ente (i docenti universitari Marco D'Annuntis e Rosalba D'Onofrio dell'ateneo di Camerino, ndr) per gettare le basi del percorso che ci porterà verso la definizione della nuova variante generale al P.R.G" dichiara Ciapanna. All'incontro si sono visti i rappresentanti degli Ordini professionali di Architetti, Ingegneri, Geometri, dottori Agronomi e Forestali, Commercialisti, Geologi ma anche CNA e Ance. "E' un primo momento, abbiamo bisogno di dialogare su quale città si intende tratteggiare. Sono trascorsi oltre 20 anni dall'ultimo Prg, c'è una Teramo diversa, con esigenze diverse e per la quale occorrono prospettive all'avanguardia, nel rispetto di quanto ci chiede la transizione ecologica, lo sviluppo sostenibile, la rigenerazione urbana. Teniamo conto che è una città dove hanno pesato e pesano gli effetti del terremoto, ad esempio, con una riconversione degli spazi..." prosegue Ciapanna. A maggio i due docenti dovrebbero rimettere una sintesi "e poi avvieremo tutto l'iter per arrivare, poi, alla variante del Piano regolatore", conclude l'assessore.