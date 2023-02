PREVISIONI PER L'ABRUZZO DI GIOVEDI 16 FEBBRAIO, SOLE E FREDDO CONTINUANO ANCHE DOMANI

Buon pomeriggio e ben ritrovati con le previsioni del tempo.

Anche la giornata di giovedì vedrà caratteristiche del tutto simili a quelle di questi ultimi giorni dettate da un vasto promontorio di alta pressione su tutto il paese.

Tuttavia ad una mattina serena sulla nostra regione non escludiamo nel pomeriggio ed in serata locali passaggi nuvolosi stratiformi.

Le temperature si manterranno sui valori attuali con le minime che risentiranno ancora del fenomeno dell'inversione termica.

I valori del primo mattino si attesteranno fra i 5/6°C del medio Adriatico ai -1/3°C del resto del territorio regionale.

Ancora temperature molto rigide con valori negativi a doppia cifra sugli altopiani abruzzesi che risentono ancora del gelo immagazzinato la scorsa settimana, nella notte scorsa in località di Piane di Pezza nell'Aquilano, si sono raggiunti valori di -21,3°C.

I termometri diurni saranno compresi fra i 14/15°C delle zone a ridosso delle coste e fra i 9/13°C sulle restanti aree, la ventilazione risulterà debole variabile.

Per oggi è tutto, vi ringrazio e vi do appuntamento a domani.



A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO