ADESSO HA UN NOME LA DONNA INVESTITA DA UN TRENO MERCI AD ALBA ADRIATICA

Si chiamava Patrizia Federici, aveva 42 anni, era nata e residente a Fossombrone in provincia di Pesaro, la donna che ieri sera poco dopo le 21 è stata investita ed uccisa da un treno merci in transito verso il sud. L'identità è stata confermata oggi dai genitori che hanno riconosciuto il cadavere della donna che non saràè sottoposta ad esame autoptico. Confermata dalla Polfer di Giulianova l'ipotesi dell'incidente: la donna stava attraversando i binari di corsa per raggiungere il treno Pescara-Novara e tornare a casa quando forse a causa di un momento di difficoltà che ha provocato una fatale distrazione, è stata travolta dal treno in transito, nonostante i macchinisti avessero tentato una estrema frenata, purtroppo inutile.