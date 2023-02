RIUNIONE IN PREFETTURA PER I 100 GIORNI DAGLI ESAMI DI STATO: IL 13 MARZO

Presso il Palazzo del Governo, si è tenuta una riunione presieduta dal Viceprefetto Vicario Ernesta D'Alessio, con la partecipazione del Sindaco di Isola del Gran Sasso Andrea Ianni e del Sindaco di Colledara Manuele Tiberii, del Rettore del Santuario di San Gabriele P. Dario Di Giosia e dei rappresentanti delle Forze dell'Ordine.

All'attenzione del tavolo di coordinamento, cui seguirà apposito tavolo tecnico a cura della Questura e l'adozione di ordinanze sindacali, sono state portate due manifestazioni in programma per il mese di marzo nel territorio di Isola del Gran Sasso, per le quali è prevista una notevole affluenza di persone:

- Commemorazione solenne dei Caduti di "Selenyj Jar", organizzata dal Gruppo Alpini di Isola del Gran Sasso, con il patrocinio dell'A.N.A. (3, 4 e 5 marzo);

- "100 giorni agli esami" al Santuario di San Gabriele (13 marzo).

Nel raccomandare agli organizzatori ed ai rappresentanti istituzionali, ciascuno per la propria competenza, la predisposizione di tutte le misure necessarie ad assicurare lo svolgimento di entrambi gli eventi in una cornice di massima sicurezza, il Viceprefetto Vicario della Prefettura ha colto l'occasione per sottolineare l'importanza che sin d'ora gli Istituti Scolastici Superiori coinvolti nell'iniziativa vengano sensibilizzati a favorire l'arrivo degli studenti presso il Santuario di San Gabriele mediante pullman organizzati, in luogo di autovetture private.