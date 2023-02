DUE INCIDENTI SULLE STRADE DELLA PROVINCIA: UN FRONTALE A ROSETO ED UN FURGONE RIBALTATO SULLA TERAMO-MARE

Due incidenti si sono verificati oggi pomeriggio in provincia di Teramo: uno sulla 150 in contrada San Giovanni di Roseto. Due persone sono rimaste incastrate nei mezzi e si temeva il peggio ma le condizioni non sono gravissimi per fortuna. Sono arrivati al pronto soccorso in codice giallo. Le due auto si sono scontrate frontalmente. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale di Giulianova mentre poco dopo le 19 un furgone si è ribaltato sulla Teramo - Mare, dopo che è stato tamponato da un altro mezzo. E' avvenuto prima dell'uscita di San Nicolo' in direzione mare. Il paziente è stato trovato cosciente dai soccorritori del 118 intervenuti sul posto.