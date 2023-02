PASTI ALLA CASA DI RIPOSO, HA VINTO LA SH GESTIONI DI CHIETI

È ufficiale: la SG Gestioni srl di Chieti gestirà il servizio ristorazione alla Casa di riposo "De Benedictis" per i prossimi 5 anni (+2 di proroga). La gara espletata dall'Asp1 guidata dal commissario Roberto Canzio è stata vinta dall'azienda teatina che ha proposto un ribasso del 12% rispetto alla base di 5.588.880,00 euro oltre iva con opzione di rinnovo per altri due, per un valore complessivo stimato dell'appalto in 7.862.232 euro. Da oggi scattano i 45 giorni di tempo per perfezionare l'affidamento, al netto di eventuali ricorsi. La SH Gestioni è già operativa con servizio cucina, mensa e gestione della ristorazione per gli oltre 200 ospiti della De Benedictis dallo scorso 1 febbraio, essendo subentrata alla Nenè Services in attesa dell'espletamento della gara d'appalto.