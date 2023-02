I LETTORI CI SCRIVONO: VA A FÀ DEL BENE!

Vi racconto un fatto. Stasera alle ore 18.30 ero in attesa che mia moglie uscisse dal supermercato Lidl di Teramo, stavo vicinissimo al ragazzo di colore che chiede l'elemosina all'uscita, quando è arrivata una signora che guidava una 500 Fiat ultimo modello ed ha consegnato una busta al ragazzo di colore, il ragazzo ha ringraziato e la signora è andata via. Ho pensato che ci sono molte persone che fanno del bene al prossimo, ma poi... arriva il bello: il ragazzo scartoccia uno per volta i panini, li guarda e li butta nell'immondizia poi prende due zucchine e una arancia e li guarda per bene e le due zucchine fanno la stessa fine dei panini‚ nell'immondizia così come tutta la busta con tutto il contenuto, si tiene solo l'arancia ma credo che butterà pure quella.

Mi dispiace per la signora che sicuramente pensava di fare una cosa buona per aiutare il prossimo !

Non dico più niente perché sennò i buonisti si arrabbiano!

lettera firmata