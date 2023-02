APRE UN NUOVO NEGOZIO MODA, IL SOGNO DI FABRIZIO DIVENTA REALTÀ

Convinti come siamo che, nei momenti di difficoltà economica, tutti possano e debbano dare il loro contributo, anche alla nascita di nuove iniziative, accogliamo su CERTASTAMPA sempre con piacere la segnalazione sulla nascita di nuove attività. Quella che vi raccontiamo oggi, però, è un’altra storia. Non è solo la nascita di un nuovo negozio, ma è un sogno che trova casa. Il sogno di Fabrizio Di Pietro, che da vent’anni vive vendendo abbigliamento, ma lo fa con la vita scandita dalle giornate di mercato. Ogni mattina, una città diversa. Tutte le mattine. Tutto l’anno. Freddo o pioggia, vento o sole, estate o inverno. Sempre. “Fabrizio Moda” lo conoscono tutti, per il suo modo di fare e di essere, per l’innata cortesia, per la serietà professionale. Per la verità del suo essere.



Lunedì a Castelnuovo, martedì a Roseto, mercoledì a Montorio, giovedì a Val Vomano, sabato a Teramo e domenica a Campli, un calendario fatto di risvegli all’alba, di viaggi, di andate e ritorni, cullando il sogno di poter avere un giorno una vetrina, un negozio. Quel sogno, diventa realtà: Fabrizio Moda apre il 4 marzo a Zampitto di Basciano, in via Nazionale 119, un bel negozio di tre vetrine, grande e fornito, e non è difficile immaginare che diventerà presto il punto di riferimento di tantissimi clienti.