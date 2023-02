UNA CENA-SPETTACOLO PER PRESENTARE IL NUOVO DIRETTIVO DELLA PRO LOCO "INTERAMNIA URBS"





Giovedì 2 marzo alle ore 20:00 presso “Madre Natura” a Teramo sarà presentato il direttivo della Pro Loco Interamnia Urbs - Città di Teramo.

L’associazione nasce dall’incontro di alcuni amici con competenze professionali diverse e ha lo scopo di promuovere la storia e le tradizioni della città attraverso una serie di iniziative volte a riscoprire le origini della città (da qui il nome “Interamnia Urbs”) favorendone la conoscenza e la diffusione.

Attraverso studi, confronti, dibattiti, convegni, manifestazioni sportive, musicali ed enogastronomiche, percorsi culturali e storici intende promuovere la città, per guardare al futuro con la consapevolezza della propria identità.

La presentazione del direttivo è inserita all’interno di una cena-spettacolo durante la quale si esibirà l’artista Fabio Ricci, cover di Renato Zero, accompagnato dalla band Exentia.

Per info e prenotazioni 3453595552 - 3394941034