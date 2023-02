PREVISIONI PER L'ABRUZZO DI VENERDI 17 FEBBRAIO, CONTINUA IL BEL TEMPO

Carissimi ben ritrovati con il consueto appuntamento pomeridiano delle previsioni del tempo per l'Abruzzo.

La nostra penisola continua ad essere protetta da una vasta bolla anticiclonica, ciò determinerà anche per la giornata di domani, condizioni generali di tempo stabile e soleggiato su tutto il territorio regionale.

Le temperature sono previste stazionarie sui valori odierni, nella notte scorsa si sono registrati valori molto gelidi sugli altopiani abruzzesi, in alcune località tipo Piane di Pezza in provincia dell'Aquila si sono raggiunti picchi negativi di poco sotto i -23°C.

Nella prossima notte i valori si attesteranno sui 5°C del medio Adriatico , ai 0/3°C del resto del territorio regionale, i valori massimi saranno compresi fra i 13/14°C delle aree costiere ai 9/12°C delle restanti zone, la ventilazione risulterà debole meridionale.

Per oggi è tutto vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a domani.



A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO