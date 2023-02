VIDEO E FOTO / "L'ALBERO DI FALCONE" A TERAMO, L'ARMA OMAGGIA LE VITTIME DI MAFIA: "LOTTARE INSIEME, FACENDO BENE IL NOSTRO LAVORO OGNI GIORNO"

Un omaggio a chi, con la propria vita, ha testimoniato che combattere contro ogni Mafia è un dovere morale e civile. Un omaggio a chi, oggi, promuove i valori della legalità "facendo bene il proprio mestiere, con onestà e impegno, fino in fondo". E' stata una preziosa occasione di memoria la messa a dimora di una talea di quel ficus che campeggia davanti alla casa palermitana del giudice Giovanni Falcone e della moglie Francesca Morvilli, uccisi nella strage di Capaci nel 1992 e da oggi in un'aiuola nel cortile della Caserma del Comando provinciale dei Carabinieri di Teramo. La seconda città italiana in cui c'è, da oggi, l'Albero di Falcone. Un segno tangibile che la lotta alla mafia non è materia di libri di Storia ma è pane quotidiano per chi indossa la divisa e chi lavora nel campo della Giustizia. Non solo, però. Perchè è stata altamente simbolica ed incoraggiante la presenza degli studenti dell'istituto di Montorio e dell'Istituto D'Alessandro di Teramo, nelle cui mani è stata affidata quella talea poi piantata nell'aiuola e coccolata da un bellissimo tricolore: è stato proprio a loro, alle giovani generazioni, che è andato il messaggio delle Istituzioni presenti. E proprio il colonnello Pasquale Saccone, comandante provinciale dei Carabinieri di Teramo, ha voluto raccontare ai ragazzi la storia di vita, di impegno e di coraggio, di un servitore dello Stato come il capitano D'Aleo, medaglia d'oro al valore civile morto a Palermo, nel 1983, per mano di Cosa Nostra. Prezioso un passaggio del discorso del procuratore capo di Teramo, Ettore Picardi (che oggi festeggia il primo anno alla guida della Procura locale), quando ha ribadito che "eroi o non eroi, quello che ci deve guidare è sapere di fare, ogni giorno, al meglio il nostro lavoro". Mai come oggi che la mafia, magari uccide meno, ma si è ramificata in tanti ambiti e solo una battaglia di civiltà e legalità potrà armare le coscienze e alzare sempre la testa davanti ad ogni ingiustizia.

ASCOLTA IL COLONNELLO SACCONE -COMANDANTE PROVINCIALE CARABINIERI TERAMO