VIDEO / CARCERE, SAPPE DENUNCIA: "POLITICA LOCALE TOTALMENTE ASSENTE, SI VEDE SOLO PER QUALCHE PASSERELLA..." DOMANI TUTTI DAL PREFETTO

Tutti dal Prefetto, domani alle 11, per denunciare la drammatica situazione di sovraffollamento e carenza di organico cronica nel carcere di Castrogno. Non è un caso che ieri sia scattato lo stato di agitazione di tutto il personale e durerà tre giorni, nel corso dei quali gli agenti diserteranno la mensa di servizio. "Ringraziamo Sua Eccellenza il Prefetto di Teramo che ha raccolto il nostro grido d’allarme" dichiara Giuseppe Pallini, segretario provinciale del Sappe, ricordando che "nella circostanza rappresenteremo tutte le gravissime criticità che attanaglia da tempo il carcere teramano, in particolare, il sovraffollamento carcerario nr.170 in più della capienza regolamentare ,la gestione dei detenuti psichiatrici circa nr.200,mancanza di protocolli operativi, e la carenza dell’organico di polizia nr.53 unità e operatori penitenziari"

ASCOLTA GIUSEPPE PALLINI SEGRETARIO PROVINCIALE SAPPE