CASA DI RIPOSO E NUOVO GESTORE, PETTINARO (FILCAMS CGIL): "CONTINUEREMO A VIGILARE". E INTANTO SI ASPETTANO I SOLDI ANNUNCIATI DALLA REGIONE MESI FA

"Speriamo si possa aprire una nuova pagina di diritti riconosciuti per lavoratrici e lavoratori nella nuova gestione del servizio mensa della Asp1 e in particolar modo della casa di riposo De Benedictis". Il segretario provinciale della Filcams Cgil di Teramo, Mauro Pettinaro, commenta così l'esito della gara per il servizio di cucina, mensa e ristorazione all'interno della Casa di riposo, vinta dalla SH Gestioni srl di Chieti. "Riteniamo fondamentale il monitoraggio e il controllo, ma siamo fiduciosi che non si ripetano più illegittimità e irregolarità che hanno caratterizzato l'azienda precedente" dichiara Pettinaro. "Siamo contenti che grazie alla battaglia della Filcams Cgil Teramo si sia potuto finalmente discutere e confrontarsi in questi mesi e che grazie proprio a queste battaglie si siano prese iniziative e si siano intraviste soluzioni. Non ci sentiamo ancora di festeggiare, troppa sofferenza per tanti anni hanno dovuto subire lavoratrici e lavoratori. Festeggeremo quando finalmente vedremo concretizzarsi il "regolare" svolgimento del servizio". Il riferimento, tra i tanti, va a quanto successe nella conferenza stampa presso la corte interna della Biblioteca Delfico di Teramo alla presenza dell'assessore regionale Pietro Quaresimale e del commissario dell'Asp1 Roberto Canzio, nel corso della quale non so si presentò il referente della Pap (non più gestore del servizio di ristorazione da mesi) e Pettinaro con il collega Vincenzo Quaranta accanto ad alcuni lavoratori con addosso le maglie-denuncia sui soldi dati al Napoli Calcio e non stanziati per garantire la copertura economica per gli stipendi di chi lavorava alla De Benedictis: "Siamo ancora in attesa dell'esito giudiziario e dei soldi stanziati nella famosa conferenza stampa che dovevano servire a tamponare gli stipendi che i lavoratori devono ancora percepire dalla Pap. Oggi si apre una nuova pagina, ma il Sindacato continuerà a svolgere la funzione di vigilanza e monitoraggio e sarà pronto tempestivamente ad intervenire nuovamente, Auspicandoci, ovviamente, che ciò non avvenga", chiosa Pettinaro. La SH Gestioni srl è operativa nel servizio dal 1 febbraio, a seguito del subentro fatto alla Nenè Services, andata via anticipatamente (l'affidamento sarebbe scaduto pochi giorni dopo, il 12 febbraio) in quanto impossibilitata a reggere l'impellenza di cospicui investimenti all'interno della struttura residenziale per anziani di viale Crispi. Investimenti che, ora, si attendono dalla società che si è aggiudicata l'appalto da quasi 6 miilioni di euro per i prossimi 5 anni (con opzione di rinnovo per altri due).