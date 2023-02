FOTO/ ESPLOSIONE NELL'AZIENDA DI FUOCHI D'ARTIFICIO, MORTO UN OPERAIO, FERITO UN ALTRO

E’ di un morto e un ferito, il tragico bilancio dell’esplosione che,. povchi minuti fa, si è verificata nei pressi della Di Blasio fireworks, una fabbrica di fuochi d’artificio a Caprafico.

Quello che si sa, al momento, è che i due operai stavano provando alcuni nuovi fuochi in un campo vicino all’azienda, a 500 metri dalla sede.

Il primo scoppio non ha avuto problemi, ma il secondo è esploso a terra, con una deflagrazione potentissima, che ha raggiunto anche le rotoballe che avevano usato come protezione, investendo i due lavoratori e uccidendone uno, Dino Trignani, 63enne, di Castilenti. morto per le gravissime lesioni. L'altro, 43enne, Liberato Di Gregorio, è al Pronto soccorso di Teramo e non avrebbe ferite gravi, avendo riportato un trauma da scoppio.

I vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere l'incendio delle rotoballe e delle sterpaglie nell'area interessata dall'esplosione. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Teramo per gli accertamenti di competenza.