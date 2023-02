GRAVISSIMA DONNA USTIONATA SUL CENTO PER CENTO DEL CORPO

Si è ustionata in tutto il corpo, una novantenne soccorsa e portata urgentemente al Pronto Soccorso di Sant'Omero. E' gravissima, avendo riportato ustioni sul 100 per cento del corpo. L'incidente è avvenuto in casa, in via Troisi. intorno alle 15. Probabilmente la donna è stata investita dal ritorno di fiamma di una stufa, che stava alimentando.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO