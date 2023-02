VESTITI IN FIAMME PER LA STUFA A METANO, GRAVISSIMA UNA NOVANTENNE

Si è ustionata in tutto il corpo, una novantenne soccorsa e portata urgentemente al Pronto Soccorso di Sant'Omero. E' gravissima, avendo riportato ustioni sul 100 per cento del corpo. L'incidente è avvenuto in casa, in via Troisi. intorno alle 15. Probabilmente la donna è stata investita dal ritorno di fiamma di una stufa, che stava alimentando. La donna si chiama Maria Giuseppa Tortella e viene continuamente monitorata. A Sant'Omero nessuno sa cosa sia accaduto esattamente anche se il sospetto va su una stufetta. I carabinieri stanno cercando di ricostruire le ultime ore vissute in casa dalla donna. La casa storica dell'anziana donna si trova in pieno centro vicino alla scuola primaria ma nessuno ha visto e sentito nulla.

Aggiornamento delle ore 18,20

E' stata una stufa a metano ad ustionare l'anziana donna, quando la stessa, si è avvicinata troppo, tanto che hanno preso fuoco i vestiti, prima i pantaloni poi, in un attimo, tutto il vestito. L'anziana, appena si è accorta delle fiamme, presa dal panico ha iniziato ad urlare, richiamando i parenti che vivono al piano di sotto, che sono subito accorsi, portando la donna in bagno e spegnendo le fiamme con la doccia. Poi, vista la gravità delle ustioni, è stato chiamato il 118.