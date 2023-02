IL PICCOLO MICHELANGELO E' MORTO PER ARRESTO CARDIOCIRCOLATORIO DA POLMONITE, DOMANI ORE 14,30 I FUNERALI AD ANCARANO, PAESE IN LUTTO CITTADINO. SUONERANNO I PROFESSORI DI MUSICA DURANTE LA MESSA

E' morto per arresto cardiocircolatorio da polmonite il piccolo Michelangelo ritrovato senza vita nel cortile di casa ad Ancarano. Lo ha accertato l'esame autoptico eseguito da Cristian D'Ovidio oggi pomeriggio al Mazzini di Teramo.

Ogni anno in Italia, di casi simili ne vengono diagnosticati circa 200.000 casi e nel mondo occidentale rappresenta la prima causa di morte per infezione. Colpisce in particolare i soggetti con un sistema immunitario indebolito come i bambini piccoli e gli anziani.

Si terranno domani, alle 14,30 i funerali nella Chiesa parrocchiale Madonna della Pace in Viale Madonna della Misericordia. Per l'occasione, il Sindaco Angelo Panichi ha proclamato il lutto cittadino per l'ultimo addio al bambino.

Durante la messa suoneranno i professori di musica dell'istituto comprensivo Sant'Egidio-Ancarano. Saranno presenti tutti i compagni di classe della seconda media di Michelangelo.

La camera ardente è stata aperta oggi pomeriggio, dopo l'autopsia nell'obitorio del Mazzini e rimarrà aperta fino a tutta la mattinata di domani, poi il feretro sarà trasferito nella chiesa di Ancarano per i funerali.