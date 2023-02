FOTO- VIDEO/ ECCO IL TENDONE DEL CIRCO TAKIMIRI INSTALLATO IN PIAZZA MARTIRI PER CINQUE GIORNI DI DIVERTIMENTO E CARNEVALE

Il tendone c'è ed è a piazza Martiri della Libertà a Teramo. E' tutto pronto per i cinque giorni col Circo in piazza Martiri. Sì, col circo. Un circo vero, il tendone del Takimiri, che resterà in piazza dal 17 al 21, per Carnevale. L’idea è di Francesco Marcellini della Franceschiello Eventi, in collaborazione con il Des Artistes che lo ha proposto al Comune, e il programma prevede:

- il 17 Spettacolo dei Regina Queen, cover band dei Queen il 18 Aperistreet di Carnevale al Circo, classico aperistreet il 19, 20 e 21 spettacoli circensi per i bambini. Il Circo non avrà animali. Il tendone che sarà montato in piazza Martiri à lo stesso che venne utilizzato una quindicina di anni fa per Pigro. La manifestazione, invece, sarà molto simile a quella organizzata a Giulianova nel 2019. Due giorni dedicati agli adulti e tre ai più piccoli per dare il senso di una tradizionale del carnevale che a Teramo non esiste più da decenni oramai.

ECCO QUI IL TENDONE APPENA MESSO ALLE 17 DI OGGI