TREIN. LA GIUNTA STANZIA 50MILA EURO PER RIAPRIRLO

Si torna a parlare del “Trein”, questo è il nome che diedero anni fa alla struttura ceduta in affido dalla RFI (situata in pieno centro del paese, nell’area adiacente la stazione ferroviaria), luogo negli anni passati di bellissimi eventi e soprattutto centro di aggregazione di bambini e giovani. Dopo la dura polemica degli scorsi mesi, la giunta Verrocchio (grazie soprattutto alla spinta dell’assessore Marta Illuminati e del grillino Filippo Da Fiume) si è rimboccata le maniche ed ha deciso che il prossimo autunno la struttura sarà nuovamente operativa. Questa volta l’impegno è stato messo nero su bianco: nel piano delle opere pubbliche di quest’anno sono stati infatti stanziati 50.000 euro per la messa a norma dello stabile. Ad oggi infatti, persistono grosse infiltrazioni di acque meteoriche e l’ambiente non è coibentato, dunque disperde tantissimo calore data anche la sua elevata altezza, rendendo inutili i tentativi di riscaldamento della struttura. Dunque, isolamento termico ed impermealizzazione dello stabile per ripartire il prossimo autunno come area di aggregazione post scuola dei giovanissimi e no. Non è detto che sia la Summersmile a gestire il piccolo impianto: la giunta sta tentando di coinvolgere nel progetto i giovani del posto, al punto da renderlo velocemente un valido laboratorio culturale e musicale, attualmente assente a Pineto. Dato che i fondi sono stati stanziati, non ci resta che attendere gli atti di esecuzione di lavori.

Mauro Di Concetto