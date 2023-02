CENTRATO IL SUPERENALOTTO DEI RECORD: DUE ABRUZZESI DIVENTANO MILIONARI

È stato centrato il 6 dei record al Superenalotto. Vinti 371.133.424,51 milioni di euro, il jackpot più alto al mondo. La vincita è stata realizzata tramite bacheca dei sistemi distribuendo il montepremi in 90 quote da 5€ l'una. Due quote anche in Abruzzo, una a Pescara, al Bar Natale di piazza Pierangeli, e l'altra, sempre nel pescarese, a Penne, al Bar Belvedere di piazza Luca da Penne. Ogni vincitore incasserà (sommando al Jackpot le altre vincite inferiori) la cifra di 4.125.411,76 lordi che al netto della tassa sulla fortuna del 20% fanno circa 3.300.000 euro netti. Quanto mai indovinato il nome della cedola vincente: “Sotto la buona stella”.

Questa la combinazione vincente: 1,38,47,52,56,66 Numero Jolly: 72 Numero Superstar: 23

Queste le località degli esercizi commerciali dove sono state vendute le 90 quote del sistema a caratura giocato attraverso la bacheca dei sistemi di Sisal che hanno fruttato la vincita record di oltre 371 milioni:

6 quote: Atripalda (Avellino).

5 quote: Codroipo (Udine); Montecassiamo (Macerata).

3 quote: La Spezia; Termini Imerese (Palermo); Palestrina (Roma).

2 quote: Cormons (Gorizia); Crotone; Sant'Antimo (Napoli); Casal

Velino (Salerno); Afragola (Napoli).

1 quota: Genova; Milano (3 diversi esercizi); Casale Monferrato

(Alessandria); Carema (Torino), Torino (2 diversi esercizi);

Pioltello (Milano); Rovetta (Bergamo); Toscolano-Maderno

(Brescia); Caronno Pertusella (Varese); Villafranca Padovana

(Padova); Rovigo; Trieste; Attimis (Udine); Bolzano; Reggio

Calabria; Cattolica (Rimini); Valsamoggia (Bologna); Vergato

(Bologna), Carpi (Modena); Grosseto; Fabbrico (Reggio Emilia);

Borgo San Lorenzo (Firenze); Pontassieve (Firenze); Cittanova

(Reggio Calabria); Piano di Sorrento (Napoli); Massafra (Taranto);

Bari (2 diversi esercizi); Barletta; Foggia; Fragagnano (Taranto);

Taranto; Strongoli (Crotone); Lamezia Terme (Catanzaro); Rende

(Cosenza); Ragusa; Catanzaro; Crotone; Messina; Palermo; Marineo

(Palermo); Sommatino (Caltanissetta); Villabate (Palermo); Roma;

Ciampino (Roma); Pignataro Interamna (Frosinone); Città di

Castello (Perugia); Fiuggi (Frosinone); Montegranaro (Fermo);

Pescara; Penne (Pescara); Napoli.